Муж блогера Анны Жук попрощался с ней - видео

Блогер Анна Жук. Фото: Instagram

Сегодня, 26 января, в Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в жутком ДТП 24 января. На церемонии присутствовал ее муж, который из-за душевной боли едва держался на ногах.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на церомонии прощания с Анной.

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Муж харьковского блогера Анны Жук Владимир попрощался с женой. Из-за тяжелого эмоционального состояния он едва держался на ногах. Владимир пострадал в страшной аварии 24 января и на церемонии у него была перевязана рука.

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Харьков 24 января. Блогерша вместе со своим 25-летним мужем и 9-летним сыном спешила на день рождения к друзьям. Муж Анны вышел на обгон, в результате которого столкнулся с грузовиком. Жук погибла на месте, ее муж и маленький сын сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.