Чоловік намагався "продати" посаду слідчого ДБР

Затримання підозрюваного. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримано ділка, який намагався продати посаду слідчого у Державному бюро розслідуваньза двадцять тисяч доларів. При цьому фігурант справи переконував, що має зв'язки у правоохоронних органах.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, 20 лютого.

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Прокуроатура повідомила про підозру 46-річному чоловіку в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Слідство встановило, що безробітний мешканець Харкова допомагав у "вирішенні питання" щодо призначення на посаду слідчого в Державному бюро розслідувань.

"Фігурант справи переконував, що має впливові "зв’язки" у цьому правоохоронному органі, що дозволяють безперешкодно організувати позитивний результат конкурсного відбору. Він зазначив, що під час тестування потрібно лише створити видимість складання іспиту, а успішний результат "гарантують" інші особи", — говориться в повідомленні прокуратури.

Свої "послуги" фігурант справи оцінив на суму 20 тисяч доларів США. Проте він додав, що для початку процедури подачі документів на конкурс треба обовʼязково передати перший транш суми у розмірі 10 тисяч доларів.

"Ділок призначив клієнту зустріч на парковці торговельного центру у Салтівському районі. Щоб підсилити враження про свою "впливовість", він приїхав на елітному авто та у військовій формі з шевронами", — повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці оперативно затримали фігуранта під час отримання хабаря.

Чоловіка планують утримувати під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Також в нього можуть конфіскувати майно.

Коробка передач. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, мешканця Волинської області судили за те, що він допомагав чоловікам незаконно виїжджати за кордон. До схеми залучили фіктивні документи про батьківство.

В Україні зараз не фіксують збільшення кількості охочих незаконно виїхати за кордон. Однак схеми викривають щодня, як і самих порушників.