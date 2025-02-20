Мужчина пытался "продать" должность следователя ГБР

Задержание подозреваемого. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержан делец, который пытался продать должность следователя в Государственном бюро расследований за 20тысяч долларов. При этом фигурант дела убеждал, что имеет связи в правоохранительных органах.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, 20 февраля.

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Взятка за должность ГБР

Прокуратура сообщила о подозрении 46-летнему мужчине в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьего лица за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения.

Следствие установило, что безработный житель Харькова помогал в "решении вопроса" о назначении на должность следователя в Государственном бюро расследований.

"Фигурант дела убеждал, что имеет влиятельные "связи" в этом правоохранительном органе, позволяющие беспрепятственно организовать положительный результат конкурсного отбора. Он отметил, что во время тестирования нужно лишь создать видимость сдачи экзамена, а успешный результат "гарантируют" другие лица", — говорится в сообщении прокуратуры.

Свои "услуги" фигурант дела оценил на сумму 20 тысяч долларов США. Однако он добавил, что для начала процедуры подачи документов на конкурс надо обязательно передать первый транш суммы в размере 10 тысяч долларов.

"Делец назначил клиенту встречу на парковке торгового центра в Салтовском районе. Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он приехал на элитном авто и в военной форме с шевронами", — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители оперативно задержали фигуранта во время получения взятки.

Мужчину планируют содержать под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Также у него могут конфисковать имущество.

Коробка передач. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, жителя Волынской области судили за то, что он помогал мужчинам незаконно выезжать за границу. К схеме привлекли фиктивные документы об отцовстве.

В Украине сейчас не фиксируют увеличения количества желающих незаконно выехать за границу. Однако схемы разоблачают ежедневно, как и самих нарушителей.