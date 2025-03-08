На Харківщині чоловік підстрелив людину під час полювання

Рішення суду. Фото: Freepik

У Харківській області житель Золочева під час полювання підстрелив людину. Як виявилося, чоловік сплутав дику тварину з потерпілим.

Про це йдеться у вироку Дергачівського районного суду Харківської області від 5 березня.

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На Харківщині чоловік підстрелив людину

Зазначається, що у Золочівській громаді фігурант справи під час полювання сплутав дику тварину з людиною і вистрілив у неї. Як з’ясувалося згодом, поранений виявився знайомим мисливця, який перебував у лісі.

За інформацію, що зазначена у документі, інцидент стався ввечері 14 січня 2024 року в лісовому масиві урочища "Плоске" Золочівського лісництва. Попри те, що полювання на Харківщині заборонене через повномасштабну війну РФ проти України, чоловік вирішив порушити заборону.

"Через оптичний приціл нічного бачення, який був закріплений до нарізного карабіна "Тигр", він здійснив один постріл в силует нібито дикої тварини. Після здійснення пострілу почувши крик, одразу побіг до вказаного місця та побачив, що влучив в людину зі свого карабіна", — йдеться у документі.

А також зазначається, що пораненого чоловіка мисливець забрав у свій автомобіль та повіз його до лікарні. Дорогою з'ясувалося, що чоловіки знайомі. У медзакладі лікарі констатували, що чоловік зазнав поранення лівої лопатки та лівої підключичної ділянки, а також має поранення лівої легені.

Фігурант справи повністю визнав свою провину та відшкодував завдані збитки на операцію і реабілітацію.

Суд визнав чоловіка винним та засудив на один рік обмеження волі, однак звільнив від покарання з іспитовим терміном. Карабін у чоловіка суд конфіскував.

Нагадаємо, що нещодавно на Черкащині суд виніс вирок чоловікові, який намагався ухилитися від мобілізації. Він вигадав віру, згідно з якою нібито не може брати до рук зброю та воювати.

Крім того, у Волинській області на лаві підсудних опинився чоловік, який не мобілізувався, бо, на його думку, держава має перед ним борг.