На Харьковщине мужчина подстрелил человека во время охоты

Решение суда. Фото: Freepik

В Харьковской области житель Золочева во время охоты подстрелил человека. Как оказалось, мужчина спутал дикое животное с потерпевшим.

Об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области от 5 марта.

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На Харьковщине мужчина подстрелил человека

Отмечается, что в Золочевской громаде фигурант дела во время охоты спутал дикое животное с человеком и выстрелил в него. Как выяснилось впоследствии, раненый оказался знакомым охотника, который находился в лесу.

По информации, указанной в документе, инцидент произошел вечером 14 января 2024 года в лесном массиве урочища "Плоское" Золочевского лесничества. Несмотря на то, что охота на Харьковщине запрещена из-за полномасштабной войны РФ против Украины, мужчина решил нарушить запрет.

"Через оптический прицел ночного видения, который был закреплен к нарезному карабину "Тигр" он совершил один выстрел в силуэт якобы дикого животного. После осуществления выстрела услышав крик, сразу побежал к указанному месту и увидел, что попал в человека из своего карабина", — говорится в документе.

А также отмечается, что раненого мужчину охотник забрал в свой автомобиль и повез его в больницу. По дороге выяснилось, что мужчины знакомы. В медучреждении врачи констатировали, что мужчина получил ранение левой лопатки и левой подключичной области, а также имеет ранение левого легкого.

Фигурант дела полностью признал свою вину и возместил нанесенный ущерб на операцию и реабилитацию.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к одному году ограничения свободы, однако освободил от наказания с испытательным сроком. Карабин у мужчины суд конфисковал.

Напомним, что недавно в Черкасской области суд вынес приговор мужчине, который пытался уклониться от мобилизации. Он придумал веру, согласно которой якобы не может брать в руки оружие и воевать.

Кроме того, в Волынской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который не мобилизовался, потому что по его мнению государство имеет перед ним долг.