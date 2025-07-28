Суд оштрафував чоловіка, який записав секс на відео без згоди жінки

Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Харкові чоловік записав відео свого статевого акту жінкою без її згоди і поширив відеоролик серед знайомих. За це суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє видання "Думка".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, восени 2024 року мешканець Харкова, перебуваючи у квартирі, без відома та згоди жінки здійснив відеозйомку статевого акту на камеру свого iPhone. Відео, що мало ознаки порнографічного контенту, чоловік зберіг у пам’яті телефону для подальшого розповсюдження.

Згодом обвинувачений показав запис знайомим, а пізніше передав його іншій жінці за допомогою функції AirDrop.

Рішення суду

Шевченківський райсуд Харкова дійшов висновку, що вчинок обвинуваченого порушує норми чинного законодавства, зокрема положення закону "Про захист суспільної моралі". Суд відзначив, що скоєні дії можуть сприяти викривленню уявлень про інтимні стосунки.

Беручи до уваги, що чоловік раніше не мав попередніх судимостей та є інші пом'якшувальні обставинами, обвинуваченому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що одеситка обіцяла дівчатам працевлаштування покоївками в готелі, однак відправляли їх у сексуальне рабство в одну з країн ЄС. Зловмисницю затримали, їй загрожує тюрма.

Також ми писали, що у квітні в Одесі спіймали іноземця, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. У поліції повідомляли, що йому загрожує до 12 років ув'язнення.