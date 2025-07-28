Суд оштрафовал мужчину, который записал секс на видео без согласия женщины

Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Харькове мужчина записал видео своего полового акта с женщиной без ее согласия и распространил видеоролик среди знакомых. За это суд назначил определенное наказание.

Об этом сообщает издание "Думка".

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, осенью 2024 года житель Харькова, находясь в квартире, без ведома и согласия женщины совершил видеосъемку полового акта на камеру своего iPhone. Видео, имевшее признаки порнографического контента, мужчина сохранил в памяти телефона для дальнейшего распространения.

Впоследствии обвиняемый показал запись знакомым, а позже передал его другой женщине с помощью функции AirDrop.

Решение суда

Шевченковский райсуд Харькова пришел к выводу, что поступок обвиняемого нарушает нормы действующего законодательства, в частности положения закона "О защите общественной морали". Суд отметил, что совершенные действия могут способствовать искажению представлений об интимных отношениях.

Принимая во внимание, что мужчина ранее не имел предыдущих судимостей и есть другие смягчающие обстоятельства, обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, в июне стало известно, что одесситка обещала девушкам трудоустройство горничными в отеле, однако отправляли их в сексуальное рабство в одну из стран ЕС. Злоумышленницу задержали, ей грозит тюрьма.

Также мы писали, что в апреле в Одессе поймали иностранца, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. В полиции сообщали, что ему грозит до 12 лет заключения.