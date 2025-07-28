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Главная Харьков Мужчина тайком снял свой интим на видео — наказал ли суд

Мужчина тайком снял свой интим на видео — наказал ли суд

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 00:33
Суд оштрафовал мужчину, который записал секс на видео без согласия женщины
Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Харькове мужчина записал видео своего полового акта с женщиной без ее согласия и распространил видеоролик среди знакомых. За это суд назначил определенное наказание. 

Об этом сообщает издание "Думка".

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Детали дела

Согласно материалам дела, осенью 2024 года житель Харькова, находясь в квартире, без ведома и согласия женщины совершил видеосъемку полового акта на камеру своего iPhone. Видео, имевшее признаки порнографического контента, мужчина сохранил в памяти телефона для дальнейшего распространения.

Впоследствии обвиняемый показал запись знакомым, а позже передал его другой женщине с помощью функции AirDrop.

Решение суда

Шевченковский райсуд Харькова пришел к выводу, что поступок обвиняемого нарушает нормы действующего законодательства, в частности положения закона "О защите общественной морали". Суд отметил, что совершенные действия могут способствовать искажению представлений об интимных отношениях.

Принимая во внимание, что мужчина ранее не имел предыдущих судимостей и есть другие смягчающие обстоятельства, обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

Напомним, в июне стало известно, что одесситка обещала девушкам трудоустройство горничными в отеле, однако отправляли их в сексуальное рабство в одну из стран ЕС. Злоумышленницу задержали, ей грозит тюрьма.

Также мы писали, что в апреле в Одессе поймали иностранца, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом. В полиции сообщали, что ему грозит до 12 лет заключения.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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