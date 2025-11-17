Українець працював "конвоїром" на окупованій території — як його покарав суд

Чоловік працював "конвоїром" в окупантів — що вирішив суд
Житель Харківщини під час окупації Куп'янського району влаштувався на роботу до окупантів. Його визнали винним у колабораціонізмі.
Про це в четвер, 13 листопада, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Деталі справи
У липні 2022 року 31-річний безробітний житель села Красне Перше добровільно обійняв псевдопосаду "конвоїра" у так званій "військовій державній адміністрації Харківської області", яку створили загарбники.
Колаборант забезпечував пропускний режим до будівлі фейкового правоохоронного органу та супроводжував затриманих.
Рішення суду
Обвинуваченого засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна й на такий же термін позбавили права обіймати посади у правоохоронних органах. Засуджений наразі переховується на території РФ і перебуває в розшуку — відбувати покарання він почне після затримання.
Нагадаємо, жителька Балаклії добровільно працювала в "народній міліції". Їй заочно призначили покарання: 15 років позбавлення волі.
Також ми повідомляли, що поліцейська з Куп'янська працювала в окупаційному "управлінні внутрішніх справ". За вчинене вона проведе 15 років у в'язниці.
