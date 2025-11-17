Українець працював "конвоїром" на окупованій території — як його покарав суд

Автівка окупантів. Фото ілюстративне: Sergei Malgavko/TASS

Житель Харківщини під час окупації Куп'янського району влаштувався на роботу до окупантів. Його визнали винним у колабораціонізмі.

Про це в четвер, 13 листопада, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У липні 2022 року 31-річний безробітний житель села Красне Перше добровільно обійняв псевдопосаду "конвоїра" у так званій "військовій державній адміністрації Харківської області", яку створили загарбники.

Засуджений колаборант. Фото: Прокуратура України

Колаборант забезпечував пропускний режим до будівлі фейкового правоохоронного органу та супроводжував затриманих.

Рішення суду

Обвинуваченого засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна й на такий же термін позбавили права обіймати посади у правоохоронних органах. Засуджений наразі переховується на території РФ і перебуває в розшуку — відбувати покарання він почне після затримання.

