Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Чоловік працював "конвоїром" в окупантів — що вирішив суд

Чоловік працював "конвоїром" в окупантів — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 03:32
Оновлено: 13:10
Українець працював "конвоїром" на окупованій території — як його покарав суд
Автівка окупантів. Фото ілюстративне: Sergei Malgavko/TASS

Житель Харківщини під час окупації Куп'янського району влаштувався на роботу до окупантів. Його визнали винним у колабораціонізмі

Про це в четвер, 13 листопада, повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

У липні 2022 року 31-річний безробітний житель села Красне Перше добровільно обійняв псевдопосаду "конвоїра" у так званій "військовій державній адміністрації Харківської області", яку створили загарбники.

Чоловік, який працював "конвоїром" в окупантів
Засуджений колаборант. Фото: Прокуратура України

Колаборант забезпечував пропускний режим до будівлі фейкового правоохоронного органу та супроводжував затриманих. 

Рішення суду 

Обвинуваченого засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна й на такий же термін позбавили права обіймати посади у правоохоронних органах. Засуджений наразі переховується на території РФ і перебуває в розшуку — відбувати покарання він почне після затримання.

Нагадаємо, жителька Балаклії добровільно працювала в "народній міліції". Їй заочно призначили покарання: 15 років позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що поліцейська з Куп'янська працювала в окупаційному "управлінні внутрішніх справ". За вчинене вона проведе 15 років у в'язниці.

суд Харківська область Колаборант покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації