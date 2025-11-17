Украинец работал "конвоиром" на оккупированной территории — как его наказал суд

Автомобиль оккупантов. Фото иллюстративное: Sergei Malgavko/TASS

Житель Харьковщины во время оккупации Купянского района устроился на работу к оккупантам. Его признали виновным в коллаборационизме.

Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В июле 2022 года 31-летний безработный житель села Красное Первое добровольно занял псевдодолжность "конвоира" в так называемой "военной государственной администрации Харьковской области", которую создали захватчики.

Осужденный коллаборационист. Фото: Прокуратура Украины

Коллаборационист обеспечивал пропускной режим в здание фейкового правоохранительного органа и сопровождал задержанных.

Решение суда

Обвиняемого приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества и на такой же срок лишили права занимать должности в правоохранительных органах. Осужденный сейчас скрывается на территории РФ и находится в розыске — отбывать наказание он начнет после задержания.

Напомним, жительница Балаклеи добровольно работала в "народной милиции". Ей заочно назначили наказание: 15 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что полицейская из Купянска работала в оккупационном "управлении внутренних дел". За совершенное она проведет 15 лет в тюрьме.