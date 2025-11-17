Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Мужчина работал "конвоиром" у оккупантов — что решил суд

Мужчина работал "конвоиром" у оккупантов — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 03:32
обновлено: 13:10
Украинец работал "конвоиром" на оккупированной территории — как его наказал суд
Автомобиль оккупантов. Фото иллюстративное: Sergei Malgavko/TASS

Житель Харьковщины во время оккупации Купянского района устроился на работу к оккупантам. Его признали виновным в коллаборационизме.

Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В июле 2022 года 31-летний безработный житель села Красное Первое добровольно занял псевдодолжность "конвоира" в так называемой "военной государственной администрации Харьковской области", которую создали захватчики.

Мужчина, который работал "конвоиром" у оккупантов
Осужденный коллаборационист. Фото: Прокуратура Украины

Коллаборационист обеспечивал пропускной режим в здание фейкового правоохранительного органа и сопровождал задержанных.

Решение суда

Обвиняемого приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества и на такой же срок лишили права занимать должности в правоохранительных органах. Осужденный сейчас скрывается на территории РФ и находится в розыске — отбывать наказание он начнет после задержания.

Напомним, жительница Балаклеи добровольно работала в "народной милиции". Ей заочно назначили наказание: 15 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что полицейская из Купянска работала в оккупационном "управлении внутренних дел". За совершенное она проведет 15 лет в тюрьме.

суд Харьковская область Коллаборант наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации