Харків'янин підтримував РФ та інформував про перебування українських військових — як його покарав суд

Зала Орджонікідзевського районного суду міста Харкова. Фото: og.hr.court.gov.ua

Харків'янин поширював інформацію про дислокацію українських військових і висловлював захоплення російськими солдатами. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Орджонікідзевський районний суд міста Харкова ухвалив у понеділок, 3 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігуранта, який працював далекобійником і швейником, у липні 2024 року визнали винним у виправдовуванні російської агресії та поширенні інформації про пересування Сил оборони. Тоді його засудили більш ніж на п'ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання.

Обвинувачений від 2014 року підтримував РФ і прагнув, аби вона контролювала політичні та економічні процеси в Україні. У березні 2024 році він у Telegram написав "Поклін вам, солдати Росії. Бережи вас Бог, пацани", а 15 лютого того ж року в чаті повідомив про базування військових у Харкові.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник визнав, що підтримував росіян, розкаявся та вибачився. Водночас він заявив, що не визнає себе винним у поширенні інформації про перебування Сил оборони, адже вже відбуває за це покарання й не має нести відповідальність за одне порушення двічі.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять із половиною років без конфіскації майна. Також із засудженого на користь держави стягнуть понад 18 тисяч гривень судових витрат.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у жителька Полтави під час сварки з чоловіком зарізала його кухонним ножем. За вбивство жінка проведе у в'язниці сім із половиною років.

Також ми повідомляли, що на Київщині військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, сів за кермо автомобіля та скоїв смертельну ДТП. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення.