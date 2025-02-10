Харьковчанин поддерживал РФ и информировал о пребывании украинских военных — как его наказал суд

Зал Орджоникидзевского районного суда города Харькова. Фото: og.hr.court.gov.ua

Харьковчанин распространял информацию о дислокации украинских военных и выражал восхищение российскими солдатами. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Орджоникидзевский районный суд города Харькова вынес в понедельник, 3 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигуранта, который работал дальнобойщиком и швейником, в июле 2024 года признали виновным в оправдании российской агрессии и распространении информации о передвижении Сил обороны. Тогда его осудили более чем на пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания.

Обвиняемый с 2014 года поддерживал РФ и стремился, чтобы она контролировала политические и экономические процессы в Украине. В марте 2024 года он в Telegram написал "Поклон вам, солдаты России. Храни вас Бог, пацаны", а 15 февраля того же года в чате сообщил о базировании военных в Харькове.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель признал, что поддерживал россиян, раскаялся и извинился. В то же время он заявил, что не признает себя виновным в распространении информации о пребывании Сил обороны, ведь уже отбывает за это наказание и не должен нести ответственность за одно нарушение дважды.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет без конфискации имущества. Также с осужденного в пользу государства взыщут более 18 тысяч гривен судебных расходов.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, жительница Полтавы во время ссоры с мужем зарезала его кухонным ножом. За убийство женщина проведет в тюрьме семь с половиной лет.

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