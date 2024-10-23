Обстріл Харкова — чоловік у Вконтакті виправдовував російські удари і отримав вирок суду

Логотип російської соцмережі "Вконтакті". Фото: росЗМІ

У Харкові чоловік поширював у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" дописи, в яких ставив під сумнів дії української армії та виправдовував окупацію частини території України. Суд обрав для нього покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік, який працює комплектувальником в одній з торговельних мереж, з березня 2022 року публікував коментарі з критикою Збройних сил України, виправдовував російські обстріли цивільних об’єктів та звинувачував українську владу в розв’язанні війни.

Чоловік також поширював відео, де заперечував участь Росії у війні та висловлював думку, що частина населення України підтримує приєднання до Росії. У своїх публікаціях він називав інформацію про масові вбивства у Бучі "обманом" з боку української влади та ЗМІ, який має на меті викликати співчуття та отримати фінансову допомогу від міжнародної спільноти.

Семантичний аналіз цих матеріалів підтвердив, що чоловік свідомо поширював дезінформацію та виправдовував дії російських військових. В одному зі своїх дописів він заявляв, що "українські війська бомблять мирних жителів", а Харків потерпає від обстрілів через нібито присутність українських військових у житлових районах.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію, та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас обвинуваченого звільнили від реального відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Також ми писали, що в Одесі чоловік виправдовував російське вторгнення, тим, що якби не росіяни, Україну б захопили американці й віддали місто Ізраїлю.

А в Світловодську Кіровоградської області місцевий мешканець через анонімний Telegram-канал повідомляв про місця видачі повісток. Суд визнав його винним у перешкоджанні роботі Збройних сил України