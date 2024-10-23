Обстрел Харькова — мужчина во Вконтакте оправдывал российские удары и получил приговор суда

Логотип российской соцсети "Вконтакте". Фото: росСМИ

В Харькове мужчина распространял в запрещенной социальной сети "ВКонтакте" сообщения, в которых подвергал сомнению действия украинской армии и оправдывал оккупацию части территории Украины. Суд избрал для него наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, работающий комплектовальщиком в одной из торговых сетей, с марта 2022 года публиковал комментарии с критикой Вооруженных сил Украины, оправдывал российские обстрелы гражданских объектов и обвинял украинские власти в развязывании войны.

Мужчина также распространял видео, где отрицал участие России в войне и высказывал мнение, что часть населения Украины поддерживает присоединение к России. В своих публикациях он называл информацию о массовых убийствах в Буче "обманом" со стороны украинских властей и СМИ, который должен вызвать соболезнования и получить финансовую помощь от международного сообщества.

Семантический анализ этих материалов подтвердил, что мужчина сознательно распространял дезинформацию и оправдывал действия российских военных. В одном из своих сообщений он заявлял, что "украинские войска бомбят мирных жителей", а Харьков подвергается обстрелам из-за якобы присутствия украинских военных в жилых районах.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным за распространение оправдывающих российскую агрессию материалов и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время обвиняемый был освобожден от реального отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Также мы писали, что в Одессе мужчина оправдывал российское вторжение, тем, что если бы не россияне, то Украину захватили бы американцы и отдали город Израилю.

А в Светловодске Кировоградской области местный житель через анонимный Telegram-канал сообщал о местах выдачи повесток. Суд признал его виновным в препятствовании работе Вооруженных сил Украины