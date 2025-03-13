Суд позбавив волі чоловіка у Харкові, який зливав місця розташування ЗСУ

Суддя оголошує рішення у справи. Ілюстративне фото: Shutterstock

У Харкові чоловік розповсюджував інформацію про місця розташування Збройних сил України. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, харків'янин щонайменше двічі передавав інформацію щодо розташування ЗСУ та інших військових формувань на території міста невідомій людині. Зокрема, у жовтні 2024 року та січні 2025 року. Для передачі інформації чоловік використовував Telegram.

Рішення суду

Суд визнав харків'янина винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та виніс вирок у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, мобільний телефон чоловіка було конфісковано на користь держави.

Нагадаємо, що у Миколаївській області жінка виправдовувала збройну агресію РФ та передавала інформацію про ЗСУ. За це суд призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Також ми писали, що житель Миколаєва теж отримав суровий вирок суду за те, що передавав російським окупантам інформацію щодо переміщення військової техніки та військ ЗСУ.