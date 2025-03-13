Суд лишил свободы мужчину в Харькове, который сливал места расположения ВСУ

Судья оглашает решение по делу. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Харькове мужчина распространял информацию о местах расположения Вооруженных сил Украины. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, харьковчанин минимум дважды передавал информацию о расположении ВСУ и других военных формирований на территории города неизвестному человеку. В частности, в октябре 2024 года и январе 2025 года. Для передачи информации мужчина использовал Telegram.

Решение суда

Суд признал харьковчанина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, мобильный телефон мужчины был конфискован в пользу государства.

Напомним, что в Николаевской области женщина оправдывала вооруженную агрессию РФ и передавала информацию о ВСУ. За это суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Также мы писали, что житель Николаева тоже получил суровый приговор суда за то, что передавал российским оккупантам информацию о перемещении военной техники и войск ВСУ.