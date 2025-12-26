Відео
Головна Харків ДБР оголосило підозру ексначальнику УСБУ Харківщини — деталі

ДБР оголосило підозру ексначальнику УСБУ Харківщини — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:44
ДБР затримало екскерівника СБУ на Харківщині — оголошено підозру
Затримання колишнього начальника УСБУ Харківської області. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали та оголосили підозру колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області. Це сталося під час спроби вийти з-під варти під заставу.

Про це повідомила пресслужба ДБР у пʼятницю, 26 грудня.

Підозра ексначальнику управління СБУ на Харківщині

Підозрюваний у держзраду сплатив понад 4,2 мільйона гривень, але правоохоронці оголосили йому нову підозру за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської ОВА та спробу усунення керівництва у перші години повномасштабного російського вторгнення.

Підозра ексначальнику управління СБУ на Харківщині
Затримання ексначальнику управління СБУ на Харківщині. Фото: ДБР

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України.

"Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення ЗС РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи", — йдеться у повідомленні.

Підозра колишньому начальнику управління СБУ на Харківщині
Співробітники ДБР затримують фігуранта. Фото: ДБР

У разі, якщо провину підозрюваного буде доведено, йому може загрожувати тюремне ув’язнення строком від п’яти до десяти років із вилученням майна.

Суд повинен обрати йому новий запобіжний захід.

Нагадаємо, у Києві співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР.

Раніше СБУ затримала російського агента, який готував теракт у центрі Львова

СБУ ДБР Харківська область підозра затримання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
