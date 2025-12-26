Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков ГБР объявило подозрение экс-начальнику УСБУ Харьковщины — детали

ГБР объявило подозрение экс-начальнику УСБУ Харьковщины — детали

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 13:44
ГБР задержало экс-начальника СБУ в Харьковской области — объявлено подозрение
Задержание бывшего начальника УСБУ Харьковской области. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и объявили подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Это произошло при попытке выйти из-под стражи под залог.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

Подозрение экс-начальнику управления СБУ в Харьковской области

Подозреваемый в госизмене заплатил более 4,2 миллиона гривен, но правоохранители объявили ему новое подозрение за организацию незаконного захвата здания Харьковской ОВА и попытку устранения руководства в первые часы полномасштабного российского вторжения.

Підозра ексначальнику управління СБУ на Харківщині
Задержание экс-начальника управления СБУ на Харьковщине. Фото: ГБР

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины.

"Установлено, что экс-руководитель Управления СБ Украины в Харьковской области, владея информацией о проведении ВС РФ 24 февраля 2022 года наступательной операции на территорию Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захват здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения", — говорится в сообщении.

Підозра колишньому начальнику управління СБУ на Харківщині
Сотрудники ГБР задерживают фигуранта. Фото: ГБР

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с изъятием имущества.

Суд должен избрать ему новую меру пресечения.

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который пытался убить офицера ГУР.

Ранее СБУ задержала российского агента, который готовил теракт в центре Львова.

СБУ ГБР Харьковская область подозрение задержание
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации