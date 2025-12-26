ГБР задержало экс-начальника СБУ в Харьковской области — объявлено подозрение

Задержание бывшего начальника УСБУ Харьковской области. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и объявили подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Это произошло при попытке выйти из-под стражи под залог.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 26 декабря.

Подозрение экс-начальнику управления СБУ в Харьковской области

Подозреваемый в госизмене заплатил более 4,2 миллиона гривен, но правоохранители объявили ему новое подозрение за организацию незаконного захвата здания Харьковской ОВА и попытку устранения руководства в первые часы полномасштабного российского вторжения.

Задержание экс-начальника управления СБУ на Харьковщине. Фото: ГБР

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины.

"Установлено, что экс-руководитель Управления СБ Украины в Харьковской области, владея информацией о проведении ВС РФ 24 февраля 2022 года наступательной операции на территорию Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захват здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР задерживают фигуранта. Фото: ГБР

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с изъятием имущества.

Суд должен избрать ему новую меру пресечения.

