ДБР передало в суд справу поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчину під Харковом

Місце ДТП під Харковом. Фото: ДБР

В Україні судитимуть правоохоронця, який на смерть збив 15-річну дівчину під Харковом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Про це повідомляє ДБР.

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ДБР завершило розслідування

" Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Києва, який 2 серпня 2023 року в районі населеного пункту Пісочин Харківської області збив 15-річну дівчину. Обвинувальний акт скеровано до суду", — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що у момент аварії дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках. Правоохоронець, який рухався в автівці, збив її на великий швидкості. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Результати експертизи довели, що водій на момент ДТП був тверезим. Після аварії його звільнили з правоохоронних органів.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Загибла Альбіна Харченко. Фото: соцмережі

Смертельна ДТП під Харковом

Нагадаємо, ДТП за участі правоохоронця сталася на Харківщині. В результаті загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським.

Пізніше Національна поліція звільнила київського поліцейського, який 2 серпня на смерть збив 15-річну дівчину. Вона переходила дорогу у призначеному для цього місці.