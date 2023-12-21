ДБР передало в суд справу поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчину під Харковом
В Україні судитимуть правоохоронця, який на смерть збив 15-річну дівчину під Харковом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
Про це повідомляє ДБР.
ДБР завершило розслідування
" Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Києва, який 2 серпня 2023 року в районі населеного пункту Пісочин Харківської області збив 15-річну дівчину. Обвинувальний акт скеровано до суду", — йдеться у повідомленні.
Слідчі встановили, що у момент аварії дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках. Правоохоронець, який рухався в автівці, збив її на великий швидкості. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
Результати експертизи довели, що водій на момент ДТП був тверезим. Після аварії його звільнили з правоохоронних органів.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Смертельна ДТП під Харковом
Нагадаємо, ДТП за участі правоохоронця сталася на Харківщині. В результаті загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським.
Пізніше Національна поліція звільнила київського поліцейського, який 2 серпня на смерть збив 15-річну дівчину. Вона переходила дорогу у призначеному для цього місці.
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