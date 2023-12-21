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ДБР передало в суд справу поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчину під Харковом

21 грудня 2023 17:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ДБР передало в суд справу поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчину під Харковом
Місце ДТП під Харковом. Фото: ДБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні судитимуть правоохоронця, який на смерть збив 15-річну дівчину під Харковом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Про це повідомляє ДБР

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ДБР завершило розслідування 

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Києва, який 2 серпня 2023 року в районі населеного пункту Пісочин Харківської області збив 15-річну дівчину. Обвинувальний акт скеровано до суду", — йдеться у повідомленні. 

Слідчі встановили, що у момент аварії дівчина переходила нерегульований пішохідний перехід з велосипедом у руках. Правоохоронець, який рухався в автівці, збив її на великий швидкості. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці. 

Результати експертизи довели, що водій на момент ДТП був тверезим. Після аварії його звільнили з правоохоронних органів. 

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. 

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Загибла Альбіна Харченко. Фото: соцмережі

Смертельна ДТП під Харковом

Нагадаємо, ДТП за участі правоохоронця сталася на Харківщині. В результаті загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським.

Пізніше Національна поліція звільнила київського поліцейського, який 2 серпня на смерть збив 15-річну дівчину. Вона переходила дорогу у призначеному для цього місці.

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