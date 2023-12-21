ГБР передало в суд дело полицейского, насмерть сбившего 15-летнюю девушку под Харьковом

Место ДТП под Харьковом. Фото: ГБР

В Украине будут судить правоохранителя, который насмерть сбил 15-летнюю девушку под Харьковом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Об этом сообщает ДБР.

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ГБР завершило расследование

"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киева, который 2 августа 2023 года в районе населенного пункта Песочин Харьковской области сбил 15-летнюю девушку. Обвинительный акт направлен в суд", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в момент аварии девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход с велосипедом в руках. Правоохранитель, двигавшийся в автомобиле, сбил ее на большой скорости. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Результаты экспертизы доказали, что водитель на момент ДТП был трезв. После аварии его уволили из правоохранительных органов.

Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Погибла Альбина Харченко. Фото: соцсети

Смертельное ДТП под Харьковом

Напомним, ДТП с участием правоохранителя произошло на Харьковщине. В результате погибла 15-летняя девушка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским.

Позже Национальная полиция уволила киевского полицейского, который 2 августа насмерть сбил 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу в предназначенном для этого месте.