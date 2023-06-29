ДБР викрило харківʼянку, яка погрожувала вивезти українських школярів до Бєлгорода

Працівники Державного бюро розслідувань. Фото: google.com

Жителька Харкова погрожувала вивезти українських дітей до Бєлгорода — працівники ДБР оголосило підозру жінці. Їй інкримінують державну зраду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Жінка родом із селища Великий Бурлук Куп’янського району. Під час захоплення регіону російськими військами вона добровільно погодилася служити загарбникам у так званій "народній міліції".

"Встановлено, що під час роботи на агресорів жінка влаштовувала репресії проти місцевих мешканців, які не пускали своїх дітей до школи. Батьки категорично не погоджувались на навчання за російськими стандартами освіти. Відомо про декілька таких фактів. Зокрема, підозрювана разом з озброєними військовими рф увірвалися в будинок, де виховувалося троє неповнолітніх дітей. Вимога була одна: або діти ходять до школи й вчаться за російською програмою, або їх заберуть у батьків та примусово вивезуть до Бєлгорода", — кажуть слідчі.

Окрім цього, поплічниця Кремля змушувала місцевих комерсантів ставати на облік в окупаційній податковій інспекції та сплачувати податки в казну загарбників.

Після деокупації селища жінка втекла разом із російськими військовими.

Покарання зловмисниці

Колишня правоохоронниця заочно підозрюється у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Хмельницької митниці ДМС України вилучили дві російські вантажівки із товаром загальною вартістю 26 млн 102 тис. грн. Ці російські запчастини направлять на потреби ЗСУ.