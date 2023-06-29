ГБР разоблачило харьковчанку, угрожавшую вывезти украинских школьников в Белгород
Жительница Харькова угрожала вывезти украинских детей в Белгород — работники ГБР объявили подозрение женщине. Ей инкриминируют государственную измену.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
ГБР разоблачили еще одну коллаборантку
Женщина родом из поселка Большой Бурлук Купянского района. Во время захвата региона русскими войсками она добровольно согласилась служить захватчикам в так называемой "народной милиции".
"Установлено, что во время работы на агрессоров женщина устраивала репрессии против местных жителей, которые не пускали своих детей в школу. Родители категорически не соглашались на обучение по российским стандартам образования. Известно несколько таких фактов. В частности, подозреваемая вместе с вооруженными военными РФ ворвались в дом, где воспитывалось трое несовершеннолетних детей. Требование было одно: либо дети ходят в школу и учатся по российской программе, либо их заберут у родителей и принудительно вывезут в Белгород", — говорят следователи.
Кроме того, приспешница Кремля заставляла местных коммерсантов становиться на учет в оккупационной налоговой инспекции и платить налоги в казну захватчиков.
После деоккупации поселка женщина сбежала вместе с российскими военными.
Наказание злоумышленнице
Бывшая правоохранитель заочно подозревается в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Хмельницкой таможни ГТС Украины изъяли два российских грузовика с товаром общей стоимостью 26 млн 102 тыс. грн. Эти российские запчасти направят на нужды ВСУ.