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ГБР разоблачило харьковчанку, угрожавшую вывезти украинских школьников в Белгород

29 июня 2023 12:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ГБР разоблачило харьковчанку, угрожавшую вывезти украинских школьников в Белгород
Сотрудники Государственного бюро расследований. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Жительница Харькова угрожала вывезти украинских детей в Белгород — работники ГБР объявили подозрение женщине. Ей инкриминируют государственную измену.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Женщина родом из поселка Большой Бурлук Купянского района. Во время захвата региона русскими войсками она добровольно согласилась служить захватчикам в так называемой "народной милиции".

"Установлено, что во время работы на агрессоров женщина устраивала репрессии против местных жителей, которые не пускали своих детей в школу. Родители категорически не соглашались на обучение по российским стандартам образования. Известно несколько таких фактов. В частности, подозреваемая вместе с вооруженными военными РФ ворвались в дом, где воспитывалось трое несовершеннолетних детей. Требование было одно: либо дети ходят в школу и учатся по российской программе, либо их заберут у родителей и принудительно вывезут в Белгород", — говорят следователи.

Кроме того, приспешница Кремля заставляла местных коммерсантов становиться на учет в оккупационной налоговой инспекции и платить налоги в казну захватчиков.

После деоккупации поселка женщина сбежала вместе с российскими военными.

Наказание злоумышленнице

Бывшая правоохранитель заочно подозревается в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Хмельницкой таможни ГТС Украины изъяли два российских грузовика с товаром общей стоимостью 26 млн 102 тыс. грн. Эти российские запчасти направят на нужды ВСУ.

 

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