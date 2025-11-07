Харків і область — графік вимкнень на 8 листопада

Ремонт електромережі. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Telegram

У Харківській області в суботу, 8 листопада, діятимуть погодинні графіки вимкнень електроенергії. Обмеження вводять для стабілізації роботи енергосистеми та уникнення перевантаження мереж.

Про це повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго" у п'ятницю, 7 листопада.

Графік відключень електроенергії у Харкові та області

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 8 листопада у Харківській області застосовуватиметься 1 черга відключень із 08:00 до 21:00. Енергетики попереджають, що часи знеструмлення можуть змінюватися залежно від навантаження системи. Графіки відключень формуються з урахуванням часу на перемикання між чергами.

Допис Харківобленерго у Telegram.

"Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми у суботу, 8 листопада, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ)", — повідомило Харківобленерго.

Світло вимикатимуть у таких часових проміжках:

1.1 08:00-11:00

1.2 08:00-11:00.

2.1 17:30-21:00.

2.2 17:30-21:00.

3.1 11:00-14:00.

3.2 11:00-14:00.

4.1, 4.2 не вимикаються.

5.1 14:00-17:30.

5.2 14:00-17:30.

6.1, 6.2 не вимикаються.

Мешканців закликали стежити за оновленнями, оскільки ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, що в Укренерго повідомили про запровадження відключень електроенергії по всій Україні 8 листопада, які торкнуться всіх регіонів країни.

Раніше ми також інформували, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк запевнив — попри нові удари Росії по енергосистемі, блекауту в Україні не буде.