Харьков и область - график отключений на 8 ноября

Где не будет света в Харькове — график отключений на 8 ноября
В Харьковской области в субботу, 8 ноября, будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения вводят для стабилизации работы энергосистемы и избежания перегрузки сетей.
Об этом сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в пятницу, 7 ноября.
График отключений электроэнергии в Харькове и области
Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 8 ноября в Харьковской области будет применяться 1 очередь отключений с 08:00 до 21:00. Энергетики предупреждают, что время обесточивания могут меняться в зависимости от нагрузки системы. Графики отключений формируются с учетом времени на переключение между очередями.
"В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в субботу, 8 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — сообщило Харьковоблэнерго.
Свет будут выключать в таких временных промежутках:
1.1 08:00-11:00
1.2 08:00-11:00.
2.1 17:30-21:00.
2.2 17:30-21:00.
3.1 11:00-14:00.
3.2 11:00-14:00.
4.1, 4.2 не отключаются.
5.1 14:00-17:30.
5.2 14:00-17:30.
6.1, 6.2 не отключаются.
Жителей призвали следить за обновлениями, поскольку ситуация в энергосистеме может оперативно меняться.
Напомним, что в Укрэнерго сообщили о введении отключений электроэнергии по всей Украине 8 ноября, которые коснутся всех регионов страны.
Ранее мы также информировали, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заверил — несмотря на новые удары России по энергосистеме, блэкаута в Украине не будет.
Читайте Новини.LIVE!