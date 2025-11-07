Видео
Главная Харьков Где не будет света в Харькове — график отключений на 8 ноября

Где не будет света в Харькове — график отключений на 8 ноября

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 00:07
обновлено: 00:07
Харьков и область - график отключений на 8 ноября
Ремонт электросети. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Telegram

В Харьковской области в субботу, 8 ноября, будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения вводят для стабилизации работы энергосистемы и избежания перегрузки сетей.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

График отключений электроэнергии в Харькове и области

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 8 ноября в Харьковской области будет применяться 1 очередь отключений с 08:00 до 21:00. Энергетики предупреждают, что время обесточивания могут меняться в зависимости от нагрузки системы. Графики отключений формируются с учетом времени на переключение между очередями.

Де не буде світла у Харкові — графік вимкнень на 8 листопада - фото 1
Сообщение Харьковоблэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в субботу, 8 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — сообщило Харьковоблэнерго.

Свет будут выключать в таких временных промежутках:

1.1 08:00-11:00
1.2 08:00-11:00.
2.1 17:30-21:00.
2.2 17:30-21:00.
3.1 11:00-14:00.
3.2 11:00-14:00.
4.1, 4.2 не отключаются.
5.1 14:00-17:30.
5.2 14:00-17:30.
6.1, 6.2 не отключаются.

Жителей призвали следить за обновлениями, поскольку ситуация в энергосистеме может оперативно меняться.

Напомним, что в Укрэнерго сообщили о введении отключений электроэнергии по всей Украине 8 ноября, которые коснутся всех регионов страны.

Ранее мы также информировали, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заверил — несмотря на новые удары России по энергосистеме, блэкаута в Украине не будет.

электроэнергия Харьковская область Укрэнерго Харьков графики отключений света
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
