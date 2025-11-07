Харьков и область - график отключений на 8 ноября

Ремонт электросети. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Telegram

В Харьковской области в субботу, 8 ноября, будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения вводят для стабилизации работы энергосистемы и избежания перегрузки сетей.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в пятницу, 7 ноября.

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 8 ноября в Харьковской области будет применяться 1 очередь отключений с 08:00 до 21:00. Энергетики предупреждают, что время обесточивания могут меняться в зависимости от нагрузки системы. Графики отключений формируются с учетом времени на переключение между очередями.

"В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в субботу, 8 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — сообщило Харьковоблэнерго.

Свет будут выключать в таких временных промежутках:

1.1 08:00-11:00

1.2 08:00-11:00.

2.1 17:30-21:00.

2.2 17:30-21:00.

3.1 11:00-14:00.

3.2 11:00-14:00.

4.1, 4.2 не отключаются.

5.1 14:00-17:30.

5.2 14:00-17:30.

6.1, 6.2 не отключаются.

Жителей призвали следить за обновлениями, поскольку ситуация в энергосистеме может оперативно меняться.

Напомним, что в Укрэнерго сообщили о введении отключений электроэнергии по всей Украине 8 ноября, которые коснутся всех регионов страны.

Ранее мы также информировали, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заверил — несмотря на новые удары России по энергосистеме, блэкаута в Украине не будет.