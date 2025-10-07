Відео
Головна Харків День готує несподіванку для харків'ян — прогноз погоди на завтра

День готує несподіванку для харків'ян — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 17:08
Погода у Харкові 8 жовтня — прогноз на завтра
Дощ у Харкові. Фото: Редпост

У середу, 8 жовтня, у Харкові та області пануватиме типова осіння погода з хмарністю, невеликими дощами та помірним теплом. Вдень температура підніметься до +20 °С, але подекуди можливі короткочасні грози.

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 8 жовтня

На Харківщині очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі істотних опадів не прогнозується, проте вдень можливий невеликий дощ, місцями з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області становитиме вночі від +9 до +14 °С, вдень — від +15 до +20 °С.

У Харкові синоптики також прогнозують хмарність із проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, а вдень очікується невеликий дощ. Температура повітря в місті коливатиметься в межах +10…+12 °С уночі та +17…+19 °С вдень.

Крім того, синоптики попереджають про пожежну небезпеку в деяких районах області.

Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Харківський РЦГМ

Раніше синоптики розповіли, в яких регіонах варто чекати зливи завтра.

А також метеозалежних попередили про можливі спалахи на Сонці.

погода Харків осінь Харківська область прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
