Погода в Харькове 8 октября — прогноз на завтра

В среду, 8 октября, в Харькове и области будет царить типичная осенняя погода с облачностью, небольшими дождями и умеренным теплом. Днем температура поднимется до +20 °С, но местами возможны кратковременные грозы.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 8 октября

На Харьковщине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем возможен небольшой дождь, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области составит ночью от +9 до +14 °С, днем - от +15 до +20 °С.

В Харькове синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью будет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +10...+12 °С ночью и +17...+19 °С днем.

Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности в некоторых районах области.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Харьковский РЦГМ

