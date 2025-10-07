Видео
Главная Харьков День готовит неожиданность для харьковчан — прогноз на завтра

День готовит неожиданность для харьковчан — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:08
Погода в Харькове 8 октября — прогноз на завтра
Дождь в Харькове. Фото: Редпост

В среду, 8 октября, в Харькове и области будет царить типичная осенняя погода с облачностью, небольшими дождями и умеренным теплом. Днем температура поднимется до +20 °С, но местами возможны кратковременные грозы.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 8 октября

На Харьковщине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем возможен небольшой дождь, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области составит ночью от +9 до +14 °С, днем - от +15 до +20 °С.

В Харькове синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью будет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +10...+12 °С ночью и +17...+19 °С днем.

Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности в некоторых районах области.

Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Харьковский РЦГМ

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
