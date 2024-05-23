Десантники знищили групу ворожої піхоти на Харківщині — ефектне відео

Момент знищення ворожої пехоти. Фото: скриншот відео десантно-штурмової бригади

В Україні тривають бойові дії у Вовчанську. Українські військові продовжують тримати оборону і нищити російську військову техніку та окупантів. Так, бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу ворожої піхоти.

Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Telegram у четвер, 23 травня.

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Знищено групу ворожої піхоти у Вовчанську

У Вовчанську 82-га окрема десантно-штурмова бригада зуміла знищити групу ворожої піхоти. Українським військовим вдалося подавити вогнем та знищити ворожу групу, яка намагалася просуватися населеним пунктом.

Нагадаємо, що воїни бригади "Рубіж" ліквідували "цікавий" танк окупантів, корпус якого "захистили" деревиною. На ньому на Лиманському напрямку рухалися російські окупанти.

Раніше ми писали, що бійці Сил спеціальних операцій знищили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків. Операторами ССО було знищено чотири ЗРК "Бук".