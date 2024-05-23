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Десантники уничтожили группу вражеской пехоты в Харьковской области — эффектное видео

23 мая 2024 08:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Десантники уничтожили группу вражеской пехоты в Харьковской области — эффектное видео
Момент уничтожения вражеской пехоты. Фото: скриншот видео десантно-штурмовой бригады
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Украине продолжаются боевые действия в Волчанске. Украинские военные и дальше держат оборону и уничтожают российскую военную технику и оккупантов. Так, бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу вражеской пехоты.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram в четверг, 23 мая.

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В Волчанске 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада сумела уничтожить группу вражеской пехоты. Украинским военным удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, пытавшуюся продвигаться по населенному пункту.

Напомним, что воины бригады "Рубеж" ликвидировали "интересный" танк оккупантов, корпус которого "защитили" древесиной. На нем на Лиманском направлении двигались российские оккупанты.

Ранее мы писали, что бойцы сил специальных операций уничтожили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Операторами ССО были уничтожены четыре ЗРК "Бук".

Харьков
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
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