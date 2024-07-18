Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 18 липня

Дівчинка зі свічкою в руках. Фото ілюстративне: dity.in.ua

У четвер, 18 липня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в середу, 17 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 18 липня

За прогнозом енергетиків, заходи щодо обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

"З 00:00 до 05:00 діятимуть дві черги відключень. З 05:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 — три черги. З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 17 по 19 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів, а також через аномальні погодні умови введено додаткові обмеження електропостачання по всій країні, зокрема й у Харківській області", — йдеться в повідомленні "Харківобленерго".

Скриншот повідомлення "Харківобленерго"

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 17 по 19 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Нагадаємо, в Одеській області світло протягом доби 18 липня також відключатимуть за погодинними графіками. Усіх споживачів розділили на шість груп, аби електроенергія почергово була в домівках усіх мешканців регіону.

Також ми повідомляли про те, що переважна більшість генерації Одеського регіону зруйнована внаслідок російських обстрілів. Компенсувати нестачу електроенергії області допомагає імпорт потужностей з Молдови та Румунії.