Графики отключений света в Харькове и Харьковской области сегодня, 18 июля

Маленькая девочка со свечой в руках. Фото иллюстративное: dity.in.ua

В четверг, 18 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в среду, 17 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 18 июля

По прогнозу энергетиков, меры по ограничению потребления будут действовать на протяжении всех суток.

" С 00:00 до 05:00 будут действовать две очереди отключений. С 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди. С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно", — говорится в сообщении энергокомпании.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 17 по 19 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за повреждений энергообъектов в результате вражеских обстрелов, а также из-за аномальных погодных условий введены дополнительные ограничения электроснабжения по всей стране, в том числе и в Харьковской области", — говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Скриншот сообщения "Харьковоблэнерго"

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 17 по 19 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Напомним, в Одесской области свет в течение суток 18 июля также будут отключать по почасовым графикам. Всех потребителей разделили на шесть групп, чтобы электроэнергия поочередно была в домах всех жителей региона.

Также мы сообщали о том, что подавляющее большинство генерации Одесского региона разрушено в результате российских обстрелов. Компенсировать недостаток электроэнергии области помогает импорт мощностей из Молдовы и Румынии.