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Дітей з прифронтової Харківщини відправили на відпочинок у санаторій на Прикарпатті

29 березня 2024 10:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Дітей з прифронтової Харківщини відправили на відпочинок у санаторій на Прикарпатті
Діти в автобусі. Фото: Харківська ОДА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Дітей, які проживають у прифронтових та деокупованих населених пунктах Харківщини, відправили на відпочинок. Найближчі тижні 44 дитини проведуть час у санаторії в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОДА.

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Діти з Харківщини проведуть у санаторії близько місяця. На відпочинок відправили 44 дитина віком від 10 до 16 років. У санаторії для них передбачені оздоровчі процедури, навчання, майстер-класи, екскурсії тощо. 

"Питання допомоги дітям із прифронтових, деокупованих територій — на с особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. За нинішніх обставин діти потребують особливого піклування та підтримки, тож такі програми надважливі для нашого регіону", — вказала заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова. 

Крім того, на відпочинок приїдуть також діти із Сумської, Донецької та Херсонської областей. Їх супроводжуватимуть двоє лікарів та двоє вихователів.

"Для нас найголовніше, щоб діти були в безпеці, захищені та відпочили. Одна із переваг цієї програми — це живе спілкування. Діти змінять своє звичне місце проживання, поспілкуються між собою та відволічуться",  — зазначила представниця Благодійного фонду "Співдружність України" Катерина Сімакова. 

діти, що вирушили на відпочинок на Прикарпаття
Діти, що вирушили на відпочинок на Прикарпаття. Фото: Харківська ОДА
Дівчатка, які поїхали на відпочинок у санаторій
Дівчатка, які поїхали на відпочинок у санаторій. Фото: Харківська ОДА
Діти біля автобусу перед поїздкою
Діти біля автобуса перед поїздкою. Фото: Харківська ОДА

Нагадаємо, в Україні запровадили тимчасову фінансову допомогу на дітей, які залишилися без батьків. Розмір виплат становитиме близько 2,5 прожиткового мінімуму.

Також ми писали про те, волонтерам вдалося врятувати ще трьох дітей з родинами з російської окупації. Громадяни розповіли, яким було життя в окупації.

війна
діти
відпочинок
Україна
Харківська область
Івано-Франківська область
санаторії
Куп'янськ

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