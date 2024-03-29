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Детей из прифронтовой Харьковщины отправили на отдых в санаторий на Прикарпатье

29 марта 2024 10:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Детей из прифронтовой Харьковщины отправили на отдых в санаторий на Прикарпатье
Дети в автобусе. Фото: Харьковская ОГА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Детей, проживающих в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах Харьковщины, отправили на отдых. В ближайшие недели 44 ребенка проведут время в санатории в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

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Дети из Харьковской области проведут в санатории около месяца. На отдых отправили 44 ребенка от 10 до 16 лет. В санатории для них предусмотрены оздоровительные процедуры, обучение, мастер-классы, экскурсии.

"Вопросы помощи детям с прифронтовых, деоккупированных территорий — на личном контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. В нынешних обстоятельствах дети нуждаются в особой заботе и поддержке, поэтому такие программы очень важны для нашего региона", — указала заместитель начальника Харьковской ОВА Елена Логвинова.

Кроме того, на отдых приедут дети из Сумской, Донецкой и Херсонской областей. Их будут сопровождать двое врачей и двое воспитателей.

"Для нас самое главное, чтобы дети были в безопасности, защищены и отдохнули. Одно из преимуществ этой программы — это живое общение. Дети изменят свое привычное место жительства, пообщаются между собой и отвлекутся", — отметила представительница Благотворительного фонда "Співдружність України" Екатерина Симакова.

дети, отправившиеся на отдых в Прикарпатье
Дети, отправившиеся на отдых в Прикарпатье. Фото: Харьковская ОГА
Девочки, уехавшие на отдых в санаторий
Девочки, уехавшие на отдых в санаторий. Фото: Харьковская ОГА
Дети возле автобуса перед поездкой
Дети возле автобуса перед поездкой. Фото: Харьковская ОГА

Напомним, в Украине ввели временную финансовую помощь для детей, оставшихся без родителей. Размер выплат составит около 2,5 прожиточного минимума.

Также мы писали о том, что волонтерам удалось спасти еще троих детей с семьями из российской оккупации. Граждане рассказали, какой была жизнь в оккупации.

война
дети
отдых
Украина
Харьковская область
Ивано-Франковская область
санатории
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