Як виглядає харківський дитсадок у метро — фото

Дитсадок в метро Харкова. Фото: Gwara media

У Харкові влітку під землею продовжує працювати дитячий садок. Дошкільне навчання для дітей 5-6 років облаштоване на п’ятьох станціях харківського метро.

Про це повідомляє Gwara Media у неділю, 9 червня.

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Вихователька з дітьми у метросадку. Джерело: Gwara media

Вихователька з дітьми у метросадку. Джерело: Gwara media

Як розповіли в мерії міста, зараз дошкільну освіту тут здобуває близько 770 дітей, І додають: дітей поділено на 42 групи з 18 дитсадочків Харкова.

Хлопчик у метросадку. Джерело: Gwara media

Проведення математики у метросадку. Джерело: Gwara media

Запрацював такий проєкт 6 січня 2024 року, проте він не може охопити всіх дітей — в дитсадках зареєстровано 30 350 маленьких харків'ян, з яких 10 898 проживають у місті.

"Наш садочок на станції "Перемога" відвідують 72 дитини. Це діти дошкільного віку — шестирічки, які підуть до першого класу 1 вересня 2024 року. Тобто ми їх готуємо до школи та будемо працювати червень і серпень. Ми продовжуємо максимально плідно готувати дітей дошкільного віку до першого класу. Діти задоволені, батьки задоволені й ми також", — розповідає завідувачка метросадка №51 Вікторія Кащук.

Жінка додає, що до обов'язкових предметів входять:

математика;

розвиток мовлення;

малювання;

ліплення;

аплікації;

музичні заняття;

робота з психологом.

Заняття у метросадку. Джерело: Gwara media

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки будуть отримувати українські вчителі влітку, з 1 червня.

Також в Україні повноцінно запрацювала система спрощеного вступу до ВНЗ абітурієнтів з тимчасово окупованих та прифронтових територій без наявного в них атестату.