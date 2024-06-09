Як виглядає харківський дитсадок у метро — фото

Дитсадок під землею — як у метро Харкова навчаються дошкільнята
У Харкові влітку під землею продовжує працювати дитячий садок. Дошкільне навчання для дітей 5-6 років облаштоване на п’ятьох станціях харківського метро.
Про це повідомляє Gwara Media у неділю, 9 червня.
Як виглядає дитсадок у метро Харкова
Як розповіли в мерії міста, зараз дошкільну освіту тут здобуває близько 770 дітей, І додають: дітей поділено на 42 групи з 18 дитсадочків Харкова.
Запрацював такий проєкт 6 січня 2024 року, проте він не може охопити всіх дітей — в дитсадках зареєстровано 30 350 маленьких харків'ян, з яких 10 898 проживають у місті.
"Наш садочок на станції "Перемога" відвідують 72 дитини. Це діти дошкільного віку — шестирічки, які підуть до першого класу 1 вересня 2024 року. Тобто ми їх готуємо до школи та будемо працювати червень і серпень. Ми продовжуємо максимально плідно готувати дітей дошкільного віку до першого класу. Діти задоволені, батьки задоволені й ми також", — розповідає завідувачка метросадка №51 Вікторія Кащук.
Жінка додає, що до обов'язкових предметів входять:
- математика;
- розвиток мовлення;
- малювання;
- ліплення;
- аплікації;
- музичні заняття;
- робота з психологом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки будуть отримувати українські вчителі влітку, з 1 червня.
Також в Україні повноцінно запрацювала система спрощеного вступу до ВНЗ абітурієнтів з тимчасово окупованих та прифронтових територій без наявного в них атестату.
Читайте Новини.LIVE!