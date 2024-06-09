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Детсад под землей — как в метро Харькова учатся дошкольники

9 июня 2024 19:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как выглядит харьковский детсад в метро — фото
Детсад в метро Харькова. Фото: Gwara media
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове летом под землей продолжает работать детский сад. Дошкольное обучение для детей 5-6 лет обустроено на пяти станциях харьковского метро.

Об этом сообщает Gwara Media в воскресенье, 9 июня.

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Как выглядит детский сад в метро Харькова

Детсад под землей — как в метро Харькова учатся дошкольники - фото 1
Воспитательница с детьми в метросаду. Источник: Gwara media
харьков детсад
Воспитательница с детьми в метросаду. Источник: Gwara media

Как рассказали в мэрии города, сейчас дошкольное образование здесь получает около 770 детей, и добавляют: детей поделили на 42 группы из 18 детсадов Харькова.

Детсад под землей — как в метро Харькова учатся дошкольники - фото 3
Мальчик в метросаду. Источник: Gwara media
Детсад под землей — как в метро Харькова учатся дошкольники - фото 4
Проведение математики в метросаду. Источник: Gwara media

Заработал такой проект 6 января 2024 года, однако он не может охватить всех детей — в детсадах зарегистрировано 30 350 маленьких харьковчан, из которых 10 898 проживают в городе.

"Наш садик на станции "Победа" посещают 72 ребенка. Это дети дошкольного возраста — шестилетки, которые пойдут в первый класс 1 сентября 2024 года. То есть мы их готовим в школу и будем работать июнь и август. Мы продолжаем максимально плодотворно готовить детей дошкольного возраста в первый класс. Дети довольны, родители довольны и мы тоже", — рассказывает заведующая метросадом №51 Виктория Кащук.

Женщина добавляет, что в обязательные предметы входят:

  • математика;
  • развитие речи;
  • рисование;
  • лепка;
  • аппликации;
  • музыкальные занятия;
  • работа с психологом.
харьков метросад
Занятия в метросаду. Источник: Gwara media

Напомним, ранее мы писали о том, сколько будут получать украинские учителя летом, с 1 июня.

Также в Украине полноценно заработала система упрощенного поступления в вузы абитуриентов с временно оккупированных и прифронтовых территорий без имеющегося у них аттестата.

метро
Харьков
Украина
детский садик
учеба
дети

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