Головна Харків До 11 годин без світла — графіки відключень у Харкові на завтра

До 11 годин без світла — графіки відключень у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 23:21
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 3 грудня 2025 року — графіки від ДТЕК
Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 3 грудня, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі від половини черги до трьох черг застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Читайте також:

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 3 грудня 

Діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черги 1.1 та 1.2: світла не буде від 06:00 до 09:00 та від 16:00 до 19:30;
  • черга 2.1: світла не буде від 08:00 до 09:00 та від 12:30 до 19:30;
  • черга 2.2: світла не буде від 06:00 до 09:00 та від 12:30 до 19:30;
  • черга 3.1: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 09:00 до 12:30, від 16:00 до 18:00 та від 19:30 до 23:00;
  • черга 3.2: світла не буде від 09:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;
  • черга 4.1: світла не буде від 08:00 до 12:30 та від 19:30 до 22:00;
  • черга 4.2: світла не буде від 09:00 до 12:30 та від 19:30 до 22:00;
  • черга 5.1: світла не буде від 02:00 до 05:30, від 12:30 до 16:00 та від 23:00 до 24:00;
  • черга 5.2: світла не буде від 12:30 до 16:00 та від 23:00 до 24:00;
  • черга 6.1: світла не буде від 09:00 до 16:00;
  • черга 6.2: світла не буде від 11:00 до 16:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, 3 грудня погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключать як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, що на Одещині 3 грудня діятимуть стабілізаційні відключення світла. Без обмежень не обійдеться в жодній із 12 черг, але тривалість відключень буде різною.

комунальні послуги Харків електроенергія Харківська область відключення світла графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
