Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 3 декабря 2025 года — графики от ДТЭК

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 3 декабря, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме от половины очереди до трех очередей будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Реклама

Читайте также:

Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 3 декабря

Будут действовать отключения по 12 очередям:

очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

очередь 2.1: света не будет с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;

очередь 2.2: света не будет с 06:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;

очередь 3.1: света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 18:00 и с 19:30 до 23:00;

очередь 3.2: света не будет с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;

очередь 4.1: света не будет с 08:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00;

очередь 4.2: света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00;

очередь 5.1: света не будет от 02:00 до 05:30, от 12:30 до 16:00 и от 23:00 до 24:00;

очередь 5.2: света не будет от 12:30 до 16:00 и от 23:00 до 24:00;

очередь 6.1: света не будет с 09:00 до 16:00;

очередь 6.2: света не будет с 11:00 до 16:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, 3 декабря почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет отключат как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, что в Одесской области 3 декабря будут действовать стабилизационные отключения света. Без ограничений не обойдется ни в одной из 12 очередей, но продолжительность отключений будет разной.