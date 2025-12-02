Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 3 декабря 2025 года — графики от ДТЭК

До 11 часов без света — графики отключений в Харькове завтра
В четверг, 3 декабря, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме от половины очереди до трех очередей будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".
Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 3 декабря
Будут действовать отключения по 12 очередям:
- очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
- очередь 2.1: света не будет с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;
- очередь 2.2: света не будет с 06:00 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;
- очередь 3.1: света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30, с 16:00 до 18:00 и с 19:30 до 23:00;
- очередь 3.2: света не будет с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;
- очередь 4.1: света не будет с 08:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00;
- очередь 4.2: света не будет с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00;
- очередь 5.1: света не будет от 02:00 до 05:30, от 12:30 до 16:00 и от 23:00 до 24:00;
- очередь 5.2: света не будет от 12:30 до 16:00 и от 23:00 до 24:00;
- очередь 6.1: света не будет с 09:00 до 16:00;
- очередь 6.2: света не будет с 11:00 до 16:00.
Узнать свою очередь можно по ссылке.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.
Напомним, 3 декабря почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет отключат как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.
Также мы сообщали, что в Одесской области 3 декабря будут действовать стабилизационные отключения света. Без ограничений не обойдется ни в одной из 12 очередей, но продолжительность отключений будет разной.
