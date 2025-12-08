Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 8 грудня 2025 року — графіки від ДТЕК

Люди йдуть вулицею під час відключень світла: Фото: Andrew Kravchenko/AFP

У понеділок, 8 грудня, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі від двох із половиною черг до чотирьох черг застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Реклама

Читайте також:

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 8 грудня

Діятимуть відключення за 12 чергами:

черги 1.1 і 1.2: світла не буде від 01:00 до 04:30, від 06:00 до 15:00 та від 18:30 до 24:00;

черги 2.1 і 2.2: світла не буде від 00:00 до 04:30, від 08:00 до 15:00 та від 18:30 до 24:00;

черги 3.1 і 3.2: світла не буде від 01:00 до 02:00, від 05:00 до 06:00, від 11:30 до 18:30 та від 20:00 до 24:00;

черга 4.1: світла не буде від 05:00 до 06:00 та від 11:30 до 18:30;

черга 4.2: світла не буде від 02:00 до 08:00 та від 11:30 до 18:30;

черги 5.1 і 5.2: світла не буде від 00:00 до 01:00, від 05:00 до 11:30 та від 15:00 до 20:00;

черга 6.1: світла не буде від 00:00 до 01:00, від 06:00 до 11:30 та від 15:00 до 20:00;

черга 6.2: світла не буде від 00:00 до 01:00, від 06:00 до 11:30 та від 15:00 до 22:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, 8 грудня погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключать як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, що у Львові 8 грудня без відключень не обійдеться в жодній із черг. Загальна тривалість обмежень упродовж доби в деяких чергах сягне понад 15 годин.