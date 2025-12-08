Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 8 декабря 2025 года — графики

Люди идут по улице во время отключений света: Фото: Andrew Kravchenko/AFP

В понедельник, 8 декабря, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме от двух с половиной очередей до четырех очередей будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 8 декабря

Будут действовать отключения по 12 очередям:

очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 01:00 до 04:30, с 06:00 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;

очереди 2.1 и 2.2: света не будет с 00:00 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;

очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 01:00 до 02:00, с 05:00 до 06:00, от 11:30 до 18:30 и с 20:00 до 24:00;

очередь 4.1: света не будет с 05:00 до 06:00 и с 11:30 до 18:30;

очередь 4.2: света не будет с 02:00 до 08:00 и с 11:30 до 18:30;

очереди 5.1 и 5.2: света не будет с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 11:30 и с 15:00 до 20:00;

очередь 6.1: света не будет с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 20:00;

очередь 6.2: света не будет с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, 8 декабря почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет отключат как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, что во Львове 8 декабря без отключений не обойдется ни в одной из очередей. Общая продолжительность ограничений в течение суток в некоторых очередях достигнет более 15 часов.