Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків До 17 годин на добу без світла — графіки відключень у Харкові на сьогодні

До 17 годин на добу без світла — графіки відключень у Харкові на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 05:48
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 1 січня 2025 року — графіки від обленерго
Харків під час відключень світла. Фото ілюстративне: Олександр Магула/Ґвара Медіа

У неділю, 1 лютого, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Реклама
Читайте також:

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 1 лютого

Діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світла не буде від 00:30 до 07:30, від 11:00 до 18:00 та від 21:30 до 24:00;
  • черги 3.1, 3.2, 4.1, 4.2: світла не буде від 04:00 до 11:00 та від 14:30 до 21:30;
  • черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 07:30 до 14:30 та від 18:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, у частині Одеської області, зокрема в Одесі, 1 лютого діють аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки поки що застосовують не в усьому регіоні.

Також ми повідомляли, що на Київщині 1 лютого відключення триватимуть упродовж усієї доби. Без обмежень не обійдеться в жодній із черг.

електроенергія Новини Харкова відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації