Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 1 січня 2025 року — графіки від обленерго

Харків під час відключень світла. Фото ілюстративне: Олександр Магула/Ґвара Медіа

У неділю, 1 лютого, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 1 лютого

Діятимуть відключення за 12 чергами:

черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світла не буде від 00:30 до 07:30, від 11:00 до 18:00 та від 21:30 до 24:00;

черги 3.1, 3.2, 4.1, 4.2: світла не буде від 04:00 до 11:00 та від 14:30 до 21:30;

черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 07:30 до 14:30 та від 18:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, у частині Одеської області, зокрема в Одесі, 1 лютого діють аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки поки що застосовують не в усьому регіоні.

Також ми повідомляли, що на Київщині 1 лютого відключення триватимуть упродовж усієї доби. Без обмежень не обійдеться в жодній із черг.