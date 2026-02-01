Видео
Главная Харьков До 17 часов в сутки без света — графики отключений в Харькове на сегодня

До 17 часов в сутки без света — графики отключений в Харькове на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 05:48
Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 1 января 2025 года - графики от облэнерго
Харьков во время отключений света. Фото иллюстративное: Александр Магула/Гвара Медиа

В воскресенье, 1 февраля, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Читайте также:

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 1 февраля

Будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: света не будет с 00:30 до 07:30, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
  • очереди 3.1, 3.2, 4.1, 4.2: света не будет с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 21:30;
  • очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: света не будет от 00:00 до 04:00, от 07:30 до 14:30 и от 18:00 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, в части Одесской области, в частности в Одессе, 1 февраля действуют аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока применяют не во всем регионе.

Также мы сообщали, что на Киевщине 1 февраля отключения будут продолжаться в течение всех суток. Без ограничений не обойдется ни в одной из очередей.

электроэнергия Новости Харькова отключения света свет графики отключений света
Автор:
Мария Чекарёва
Автор:
Мария Чекарёва
