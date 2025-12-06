Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків До 21 години без світла — графіки відключень у Харкові на завтра

До 21 години без світла — графіки відключень у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 23:35
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 7 грудня 2025 року — графіки
Харків під час блекаутів. Фото ілюстративне: Ян Доброносов/telegraf.com.ua

У неділю, 7 грудня, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі від трьох до чотирьох черг застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Реклама
Читайте також:

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 7 грудня 

Діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черга 1.1: світла не буде від 04:00 до 07:30, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 21:30;
  • черга 1.2: світла не буде від 04:00 до 06:00, від 07:30 до 11:30, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 21:30;
  • черга 2.1: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 07:30 до 11:30, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 24:00;
  • черга 2.2: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 07:30 до 11:00, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 24:00;
  • черга 3.1: світла не буде від 04:00 до 06:00, від 07:30 до 11:00 та від 14:30 до 21:30;
  • черга 3.2: світла не буде від 04:00 до 06:00, від 07:30 до 11:00 та від 14:30 до 19:00;
  • черга 4.1: світла не буде від 06:00 до 11:00 та від 14:30 до 19:00;
  • черга 4.2: світла не буде від 06:00 до 11:00 та від 14:30 до 19:00;
  • черга 5.1: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30, від 18:00 до 19:00 та від 21:30 до 24:00;
  • черга 5.2: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30, від 18:00 до 19:00 та від 21:30 до 24:00;
  • черга 6.1: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30 та від 18:00 до 24:00;
  • черга 6.2: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30 та від 18:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, 7 грудня погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Раніше в Укренерго заявили, що тривалість відключень світла становитиме 12–16 годин на добу. Причиною посилення обмежень є російські удари по енергетиці.

комунальні послуги Харків електроенергія відключення світла світло
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації