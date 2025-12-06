Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 7 грудня 2025 року — графіки

Харків під час блекаутів. Фото ілюстративне: Ян Доброносов/telegraf.com.ua

У неділю, 7 грудня, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі від трьох до чотирьох черг застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 7 грудня

Діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1: світла не буде від 04:00 до 07:30, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 21:30;

черга 1.2: світла не буде від 04:00 до 06:00, від 07:30 до 11:30, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 21:30;

черга 2.1: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 07:30 до 11:30, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 24:00;

черга 2.2: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 07:30 до 11:00, від 12:00 до 18:00 та від 19:00 до 24:00;

черга 3.1: світла не буде від 04:00 до 06:00, від 07:30 до 11:00 та від 14:30 до 21:30;

черга 3.2: світла не буде від 04:00 до 06:00, від 07:30 до 11:00 та від 14:30 до 19:00;

черга 4.1: світла не буде від 06:00 до 11:00 та від 14:30 до 19:00;

черга 4.2: світла не буде від 06:00 до 11:00 та від 14:30 до 19:00;

черга 5.1: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30, від 18:00 до 19:00 та від 21:30 до 24:00;

черга 5.2: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30, від 18:00 до 19:00 та від 21:30 до 24:00;

черга 6.1: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30 та від 18:00 до 24:00;

черга 6.2: світла не буде від 00:00 до 04:00, від 11:00 до 14:30 та від 18:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, 7 грудня погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Раніше в Укренерго заявили, що тривалість відключень світла становитиме 12–16 годин на добу. Причиною посилення обмежень є російські удари по енергетиці.