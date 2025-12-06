Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 7 декабря 2025 года — графики

Харьков во время блэкаутов. Фото иллюстративное: Ян Доброносов/telegraf.com.ua

В воскресенье, 7 декабря, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме от трех до четырех очередей будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 7 декабря

Будут действовать отключения по 12 очередям:

очередь 1.1: света не будет с 04:00 до 07:30, с 12:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:30;

очередь 1.2: света не будет от 04:00 до 06:00, от 07:30 до 11:30, от 12:00 до 18:00 и от 19:00 до 21:30;

очередь 2.1: света не будет от 00:00 до 06:00, от 07:30 до 11:30, от 12:00 до 18:00 и от 19:00 до 24:00;

очередь 2.2: света не будет от 00:00 до 06:00, от 07:30 до 11:00, от 12:00 до 18:00 и от 19:00 до 24:00;

очередь 3.1: света не будет от 04:00 до 06:00, от 07:30 до 11:00 и от 14:30 до 21:30;

очередь 3.2: света не будет с 04:00 до 06:00, с 07:30 до 11:00 и с 14:30 до 19:00;

очередь 4.1: света не будет с 06:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:00;

очередь 4.2: света не будет с 06:00 до 11:00 и с 14:30 до 19:00;

очередь 5.1: света не будет от 00:00 до 04:00, от 11:00 до 14:30, от 18:00 до 19:00 и от 21:30 до 24:00;

очередь 5.2: света не будет от 00:00 до 04:00, от 11:00 до 14:30, от 18:00 до 19:00 и от 21:30 до 24:00;

очередь 6.1: света не будет от 00:00 до 04:00, от 11:00 до 14:30 и от 18:00 до 24:00;

очередь 6.2: света не будет от 00:00 до 04:00, от 11:00 до 14:30 и от 18:00 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, 7 декабря почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Ранее в Укрэнерго заявили, что продолжительность отключений света составит 12–16 часов в сутки. Причиной усиления ограничений являются российские удары по энергетике.