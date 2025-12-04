Стали відомі графіки відключень світла у Харкові — яка ситуація на 4 грудня

Відновлення постачання електроенергії. Ілюстративне фото: Укренерго

У четвер, 4 грудня, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Прогнозується 4 черги, з паузами до 10 годин, що виникають через пошкоджені лінії.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Графік відключень для Харкова на 4 грудня 2025 року

Група 1: з 01:00 до 05:00 та з 12:00 до 16:00.

Група 2: з 05:00 до 09:00 та з 16:00 до 20:00.

Група 3: з 03:00 до 07:00 та з 14:00 до 18:00.

Група 4: з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 22:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.

Також нещодавно експерт сказав, коли українці можуть залишитися без світла на добу.