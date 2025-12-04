Видео
Главная Харьков До 8 часов без света — график отключений в Харькове на 4 декабря

До 8 часов без света — график отключений в Харькове на 4 декабря

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 02:47
Стали известны графики отключений света в Харькове — какая ситуация на 4 декабря
Восстановление поставок электроэнергии. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В четверг, 4 декабря, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Прогнозируется 4 очереди, с паузами до 10 часов, возникающие из-за поврежденных линий.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

График отключений для Харькова на 4 декабря 2025 года

Группа 1: с 01:00 до 05:00 и с 12:00 до 16:00.

Группа 2: с 05:00 до 09:00 и с 16:00 до 20:00.

Группа 3: с 03:00 до 07:00 и с 14:00 до 18:00.

Группа 4: с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, в четверг, 4 декабря, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.

Также недавно эксперт сказал, когда украинцы могут остаться без света на сутки.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
