Стали известны графики отключений света в Харькове — какая ситуация на 4 декабря

До 8 часов без света — график отключений в Харькове на 4 декабря
В четверг, 4 декабря, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Прогнозируется 4 очереди, с паузами до 10 часов, возникающие из-за поврежденных линий.
Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".
График отключений для Харькова на 4 декабря 2025 года
Группа 1: с 01:00 до 05:00 и с 12:00 до 16:00.
Группа 2: с 05:00 до 09:00 и с 16:00 до 20:00.
Группа 3: с 03:00 до 07:00 и с 14:00 до 18:00.
Группа 4: с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00.
Узнать свою очередь можно по ссылке.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.
Напомним, в четверг, 4 декабря, в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света. Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.
