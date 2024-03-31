До харківського Фельдман Екопарку повернувся амурський тигр

Амурський тигр у харківському Фельдман Екопарку. Фото: скриншот з відео

У Фельдман Екопарк, який розташований в Харківській області, повернувся амурський тигр. Тварина була евакуйована через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та обстріли.

Про це Фельдман Екопарк повідомив у Facebook.

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"Амурський тигр — це один з найбільших хижаків у світі. Важити цей котик може до 300 кілограмів. Ця тварина має дуже гарне забарвлення: на яскраво рудому хутрі по спині і боках розміщені темно-коричневі смужки", — йдеться у повідомленні.

Таке яскраве хутро виконує функцію маскування та допомагає тигру під час полювання бути непомітним.

Через війну та обстріли тварину евакуювали. В екопарку зазначили, що понад два роки тигр з нетерпінням чекав на повернення.

"Зараз цей хижак вже вдома, почуває себе добре та чекає на гостей у Фельдман Екопарку!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію, та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.

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