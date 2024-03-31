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До харківського Фельдман Екопарку повернувся амурський тигр

31 березня 2024 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До харківського Фельдман Екопарку повернувся амурський тигр
Амурський тигр у харківському Фельдман Екопарку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Фельдман Екопарк, який розташований в Харківській області, повернувся амурський тигр. Тварина була евакуйована через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та обстріли.

Про це Фельдман Екопарк повідомив у Facebook.

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Повернення амурського тигра до Фельдман Екопарку

"Амурський тигр — це один з найбільших хижаків у світі. Важити цей котик може до 300 кілограмів. Ця тварина має дуже гарне забарвлення: на яскраво рудому хутрі по спині і боках розміщені темно-коричневі смужки", — йдеться у повідомленні.

Таке яскраве хутро виконує функцію маскування та допомагає тигру під час полювання бути непомітним.

Через війну та обстріли тварину евакуювали. В екопарку зазначили, що понад два роки тигр з нетерпінням чекав на повернення.

"Зараз цей хижак вже вдома, почуває себе добре та чекає на гостей у Фельдман Екопарку!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію, та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.

Також у київському зоопарку пелікани повернулись на озера. Загалом там є 16 рожевих та чотири кучерявих величних птахів.

війна
евакуація
тварини
Харківська область
обстріли
парки

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