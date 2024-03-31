В харьковский Фельдман Экопарк вернулся амурский тигр

Амурский тигр в харьковском Фельдман Экопарке. Фото: скриншот с видео

В Фельдман Экопарк, который расположен в Харьковской области, вернулся амурский тигр. Животное было эвакуировано из-за полномасштабного вторжения России в Украину и обстрелов.

Об этом Фельдман Экопарк сообщил в Facebook.

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Возвращение амурского тигра в Фельдман Экопарк

"Амурский тигр — это один из крупнейших хищников в мире. Весить этот котик может до 300 килограммов. Это животное имеет очень красивую окраску: на ярко рыжем меху по спине и бокам размещены темно-коричневые полоски", — говорится в сообщении.

Такая яркая шерсть выполняет функцию маскировки и помогает тигру во время охоты быть незаметным.

Из-за войны и обстрелов животное эвакуировали. В экопарке отметили, что более двух лет тигр с нетерпением ждал возвращения.

"Сейчас этот хищник уже дома, чувствует себя хорошо и ждет гостей в Фельдман Экопарк!" — говорится в сообщении.

Напомним, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию и во время войны в Нацпарке появилось около 200 новых птенцов.

Также в киевском зоопарке пеликаны вернулись на озера. Всего там 16 розовых и четырех кудрявых величественных птиц.