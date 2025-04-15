Погода у Харкові 16 квітня - очікується надзвичайне тепло

Люди на вулиці. Ілюстративне фото: Харків Times

У Харкові та області у середу, 16 квітня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +11...+20 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Так, завтра у Харкові весь день буде хмарно, вітер південного напрямку зі зміною на південно-східний, 2-3 м/с. Опадів протягом доби не очікується, а вологість повітря буде на рівні 31-55%.

Температуру прогнозують в межах:

вночі близько +9...+10 °C;

вдень +14...+20 °C.

Погода у Харкові. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, синоптики Meteo.ua попередили про повернення заморозків в Україну на початку травня.

А представниця Укргідрометцентру повідомила, що на Великдень очікуються несприятливі погодні умови.