Погода у Харкові 16 квітня - очікується надзвичайне тепло

До Харкова завтра повернеться тепло — прогноз погоди
У Харкові та області у середу, 16 квітня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +11...+20 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз погоди у Харкові на 16 квітня
Так, завтра у Харкові весь день буде хмарно, вітер південного напрямку зі зміною на південно-східний, 2-3 м/с. Опадів протягом доби не очікується, а вологість повітря буде на рівні 31-55%.
Температуру прогнозують в межах:
- вночі близько +9...+10 °C;
- вдень +14...+20 °C.
Нагадаємо, синоптики Meteo.ua попередили про повернення заморозків в Україну на початку травня.
А представниця Укргідрометцентру повідомила, що на Великдень очікуються несприятливі погодні умови.
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