Погода в Харькове 16 апреля - ожидается необычайное тепло

В Харьков завтра вернется тепло — прогноз погоды
В Харькове и области в среду, 16 апреля, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +11...+20 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды в Харькове на 16 апреля
Так, завтра в Харькове весь день будет облачно, ветер южного направления с изменением на юго-восточный, 2-3 м/с. Осадков в течение суток не ожидается, а влажность воздуха будет на уровне 31-55%.
Температуру прогнозируют в пределах:
- ночью около +9...+10 °C;
- днем +14...+20 °C.
Напомним, синоптики Meteo.ua предупредили о возвращении заморозков в Украину в начале мая.
А представительница Укргидрометцентра сообщила, что на Пасху ожидаются неблагоприятные погодные условия.
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