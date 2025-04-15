Погода в Харькове 16 апреля - ожидается необычайное тепло

Люди на улице. Иллюстративное фото: Харків Times

В Харькове и области в среду, 16 апреля, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +11...+20 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Харькове на 16 апреля

Так, завтра в Харькове весь день будет облачно, ветер южного направления с изменением на юго-восточный, 2-3 м/с. Осадков в течение суток не ожидается, а влажность воздуха будет на уровне 31-55%.

Температуру прогнозируют в пределах:

ночью около +9...+10 °C;

днем +14...+20 °C.

Погода в Харькове. Фото: Meteoprog

Напомним, синоптики Meteo.ua предупредили о возвращении заморозков в Украину в начале мая.

А представительница Укргидрометцентра сообщила, что на Пасху ожидаются неблагоприятные погодные условия.