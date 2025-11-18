У вівторок 18 листопада у Харкові можу не бути світла до п'яти годин — вже є графік

Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

Харківську область 18 листопада, знову чекатимуть віялові відключення електроенергії. В Україні зберігається важка ситуація в енергетичній галузі після атак російських окупантів.

Про нові графіки повідомили в Харківобленерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 18 листопада

Графіки відключень світла у Харкові. Фото: Скриншот

"За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у суботу, 18 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 2 до 4 черг відключень", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та в який час будуть без світла. Зокрема, графік (орієнтовний) виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 07:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 07:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

2.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

3.1 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 24:00;

3.2 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 24:00;

4.1 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 15:30, 19:00 до 21:00, та з 22:30 до 24:00;

4.2 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 15:30, 19:00 до 21:00, та з 22:30 до 24:00;

5.1 черга — світла не буде з 05:00 до 08:30; з 13:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

5.2 черги — світла не буде з 05:00 до 08:30; з 13:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

6.1 черга — світла не буде з 05:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00;

6.2 черга — світла не буде з 05:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, вже відомий графік відключень світла 18 листопада в Одесі. Там одночасного вимикатимуть від 1 до 4 черг.

Також за заявою Міненерго наразі ситуація в енергетичній системі вже є складною. Прогнозувати щось навіть на найближчий період дуже важко.