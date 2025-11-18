Во вторник 18 ноября в Харькове могу не быть света до пяти часов — уже есть график

Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Харьковскую область 18 ноября, снова будут ждать веерные отключения электроэнергии. В Украине сохраняется тяжелая ситуация в энергетической отрасли после атак российских оккупантов.

О новых графиках сообщили в Харьковоблэнерго.

Отключение света в Харьковской области 18 ноября

Графики отключений света в Харькове. Фото: Скриншот

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в субботу, 18 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Будут применяться одновременно от 2 до 4 очередей отключений", - говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подочереди и в какое время будут без света. В частности, график (ориентировочный) выглядит следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 07:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;

1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 07:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;

2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;

2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;

3.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30, 19:00 до 21:00, и с 22:30 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30, 19:00 до 21:00, и с 22:30 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 05:00 до 08:30; с 13:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;

5.2 очереди - света не будет с 05:00 до 08:30; с 13:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;

6.1 очередь - света не будет с 05:00 до 08:30 и с 12:00 до 19:00;

6.2 очередь - света не будет с 05:00 до 08:30 и с 12:00 до 19:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, уже известен график отключений света 18 ноября в Одессе. Там одновременного будут отключать от 1 до 4 очередей.

Также по заявлению Минэнерго сейчас ситуация в энергетической системе уже является сложной. Прогнозировать что-то даже на ближайший период очень трудно.