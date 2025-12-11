Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 11 грудня 2025 року — графіки від ДТЕК

До понад 18 годин без світла — графіки в Харкові на сьогодні
Дата публікації: 11 грудня 2025 05:21
Магазин у Харкові під час відключень світла. Фото ілюстративне: Reuters
У четвер, 11 грудня, у Харкові та на Харківщині діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.
Про це повідомили в Харківобленерго.
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 11 грудня
Діятимуть відключення за 12 чергами:
- черга 1.1: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 07:00 до 09:00, від 10:00 до 16:30 та від 19:00 до 20:00;
- черга 1.2: світла не буде від 00:00 до 06:00, від 07:00 до 09:00, від 10:00 до 16:30, від 19:00 до 20:00 та від 22:00 до 24:00;
- черга 2.1: світла не буде від 02:30 до 06:00, від 07:00 до 09:00, від 10:00 до 16:30 та від 20:00 до 24:00;
- черга 2.2: світла не буде від 02:30 до 06:00, від 07:00 до 09:00, від 10:00 до 16:30 та від 20:00 до 22:00;
- черга 3.1: світла не буде від 06:00 до 09:30, від 13:00 до 19:00 та від 20:00 до 22:00;
- черга 3.2: світла не буде від 06:00 до 07:00, від 13:00 до 19:00 та від 20:00 до 22:00;
- черга 4.1: світла не буде від 02:30 до 07:00, від 13:00 до 19:00 та від 20:00 до 22:00;
- черга 4.2: світла не буде від 02:30 до 07:00 та від 13:00 до 22:00;
- черга 5.1: світла не буде від 00:00 до 02:30, від 09:00 до 13:00 та від 16:30 до 23:30;
- черга 5.2: світла не буде від 00:00 до 02:30, від 09:00 до 13:00, від 16:30 до 20:00 та від 22:00 до 23:30;
- черги 6.1 і 6.2: світла не буде від 00:00 до 02:30, від 06:00 до 13:00, від 16:30 до 20:00 та від 22:00 до 23:30.
Дізнатися свою чергу можна за посиланням.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.
Нагадаємо, 11 грудня погодинні відключення діють в усіх регіонах України. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.
Також ми повідомляли, що у Львові 11 грудня в деяких чергах обійшлося без відключень. Максимальна на ж тривалість обмежень сягнула лише чотирьох годин.
